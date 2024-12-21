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        Haberler Yaşam Kuşların göç yolları 'Kuş Hava Yolları' haritasında

        Kuşların göç yolları 'Kuş Hava Yolları' haritasında

        Dünyada göçmen kuşların en önemli rotalarından biri olan Türkiye'ye de göç eden leylek, ak karınlı ebabil, sakarca, kara sırtlı martı ve yırtıcıların yol haritaları çıkarıldı. 'Kuş Hava Yolları' olarak adlandırdığı haritayı paylaşan Doğa Derneği, kuşların yaşam hakkının garanti altına alınması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 09:22 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:22
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        Kuşların göç yolları 'Kuş Hava Yolları' haritasında
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        Göçmen kuşların rotalarını gösteren haritaya göre, Türkiye özellikle leylekler açısından dünyanın en önemli rotalarından biri konumunda. Doğa Derneği'nin 'Kuş Hava Yolları' adını verdiği haritada, leylek, ak karınlı ebabil, sakarca, kara sırtlı martı ve yırtıcıların göç yolculuğundaki rotaları bulunuyor.

        DOĞAYI KUŞ BAKIŞI GÖRMEK

        Doğa Derneği'nden yapılan açıklamada, her yıl milyonlarca kuşun beslenmek, üremek ve değişen iklimlere uyum sağlamak için binlerce kilometre yol katettiği belirtilerek, "Bu harita, göçmen kuşların karmaşık ve uzun yolculuklarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Doğanın bu hareketi dünyayı 'kuş bakışı' görmemizi sağlıyor" denildi.

        GÖÇMEN KUŞLAR BÜYÜK TEHDİT ALTINDA

        Göçmen kuşların büyük tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen açıklamada, habitat kaybı, avcılık, iklim değişikliği, elektrik hatlarına çarpma, zehirlenme ve ışık kirliliğinin kuşların yaşamını tehlikeye attığı vurgulandı.

        Sulak alanların kurutulması, ormanların yok edilmesi, tarım alanlarının genişlemesi ve kimyasal tarım zehirlerinin kullanımının bu kuşların yollarını giderek daha riskli hale getirdiği de vurgulandı.

        "HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

        Sınırlı verilerle oluşturulan bu haritanın bile Türkiye'nin göçmen kuşlar açısından önemini gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "Bu haritadaki veriler sadece vericili kuşlardan ve açık veri sağlayan veri tabanları kullanılarak oluşturulmuş. Bu demek oluyor ki çok daha fazla kuş türü göç etmek için Anadolu coğrafyasına ve doğal alanlarına ihtiyaç duyuyor. Kuşların göç rotalarını korumak sadece belirli bir ülkenin ya da bölgenin değil, hepimizin ortak sorumluluğu. Bu fenomenin devam etmesi için ekosistemler bütün olarak korunmalı, kuşların yaşam hakkı garanti altına alınmalı."

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        #Kuş Hava Yolları
        #Kuşların göç yolları
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