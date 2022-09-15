Kuşu kalp mesajıyla hayata döndürdü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Enis Bayraoğlu'nun titiz kalp masajı bir kuşun hayata tutunmasını sağladı. İlçede bulunan sanayi sitesinde yerde yatan sinekçil kuşunu gören Bayrakoğlu, kuşun kalbinin durduğun fark etti.





HEKİM TİTİZLİĞİ İLE KALP MASAJI

Hareketsiz duran kuşa adeta bir kalp hekimi tetizliğiyle müdahale eden hayvansever, bir süre parmağıyla kalp masajı yapmasının ardından onu hayata döndürdü. Bir süre kuşun kendine gelmesini bekleyen Bayrakoğlu, kuşa su verdikten sonra tekrardan kendi doğasına bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



"BU BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Bayrakoğlu'nun o anlara ilişkin olarak “Kuşu yerde hareketsiz şekilde görünce hemen yanına gittim ve kalp masajı yaptım. Bunun için uzun süre uğraşmama rağmen kuşu canlandığını gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Biraz su verdikten sonra tekrar salarak kendi doğasına bıraktım” ifadelerini kullandı.



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