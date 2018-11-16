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Aydın, "Playback yapanlar haram yiyor" şeklindeki sözleriyle dikkat çeken Linet’e, “Ne gereksiz bir açıklama, ayıp etmiş. Hiç yakıştıramadım. Playback de yapılır, canlı da söylenir, hepsini yapıyoruz. Daha Linet bebeyken, 'agu' derken biz playback yapıyorduk, onun dünyadan haberi yok. Böyle polemiklerle yeni çıkacak albüm promosyonu yapılmaz, bunları geçmek lazım” sözleriyle tepki gösterdi.