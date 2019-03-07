3 | 26

"ONU YOLDA GÖRSEK SELAM VERMEYİZ"

Mehmet Akif Alakurt’un kadınlara yönelik tepki çeken paylaşımı hatırlatılan Kuşum Aydın, Kayra ve Ebru Polat, "Çok çirkin kelimeler. Öyle bir insanla karşılaşmak bile istemeyiz. Böyle saygısız insanlara ömrümüz boyunca tahammülümüz yok. Türk kadını, hanımlarımız için böyle konuşulmaz. Yolda görsek selam bile vermeyiz. Ortalarda bayağıdır olmadığı için reklam yapmak istemiş. Sağlam bir kafa da değil belli ki" sözleriyle cevap verdi.