Kuymak tarifi: Evde pratik ve nefis kuymak nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kuymak, özellikle Doğu Karadeniz mutfağında yer alan en önemli geleneksel, kültür taşıyan bir yemektir. Yöre insanı kendi elde ettiği tereyağı, peynir ve mısır ununu kullanarak kuymağı yapmış ve yaygın bir şekilde tüketmiştir. Kuymağın bu denli yaygın olmasında hem kullanılan malzemelerin tamamen kendi üretimleri olması hem de yapımının kolay olması önemli rol oynamıştır.
Kuymak yapımı Karadeniz mutfağının en özel ve en merak edilen lezzetlerinden biri olan kuymağı evinizde yapmak ve bu eşsiz lezzeti tatmak artık tahmin ettiğinizden çok daha kolay.sizler içi kolayca hazırlayabileğiniz bir tarif oluşturduk. Hem kolay hem de tam kıvamında olmasıyla çok seveceğiniz bu tarif adeta misafirlerinizin favorisi olacak. En kolay kuymak tarifini yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Kuymak malzemeleri
Yapılışı-1
Kuymağın lezzeti genellikle uzun kahvaltı sofralarında çıkar. Siz okuyucularımıza bir öneri verecek olursak yapmış olduğunuz kuymağı mısır ekmeği ile servis ediniz. Afiyet olsun!