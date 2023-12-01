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        Haberler Gündem Yargı Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı? - Haberler

        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı? Yargıtay'dan flaş karar!

        Muğla'daki bir otel işletmesi, bölgedeki kaynak suyunu kullanmaya başladı, çıkan atık suyu ise şehir atık su şebekesine bağladı. 2018 yılında oteli devralan kişi, 755 bin lira atık su bedeli ve kaçak atık su cezası ile karşılaşınca mahkemenin yolunu tuttu. Yerel mahkemenin reddettiği dava ile ilgili "kaçak su" bedeline ilişkin Yargıtay'dan flaş bir karar çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:27
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        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
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        Muğla'daki bir otel otel işletmesi, bölgedeki kaynak suyunu kullanmaya başladı, çıkan atık suyu ise şehir atık su şebekesine çıkışını sağladı. Otel işletmesini, Mart 2018'de başka bir kişi devraldı.

        AA'nın haberine göre, belediye ekiplerince 755 bin lira atık su bedeli ve kaçak atık su cezası kesilen işletme, otelin devralınmasından önceki kullanımlara ilişkin cezayı ödememe, devralınmasından sonraya ilişkin ise atık su bedelinin tespit edilerek hesaplanması adına dava açtı.

        İSTİNAFTAN "ATIK SU" BEDELİ ÇIKTI

        Yargılamaya bakan yerel mahkeme, davanın reddine karar verdi. İstinaf mahkemesi, otel işletmesinin devrinden sonraki tarihlere ilişkin atık su bedeli olarak belirlenen 94 bin liralık kısmın ödenmesini kararlaştırdı.

        DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

        Temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, istinaf kararının onanmasına karar verdi.

        Dairenin kararında, "Kendi taşınmazındaki kuyudan su çıkararak kullanılan kişi ve kuruluşlardan kaçak su bedeli alınamayacağı, üretilen atık suyun kanalizasyon tesislerine verilmesi halinde atık su bedeli alınabileceği anlaşılmakla davalı tarafın temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir" ifadeleri yer aldı.

        *Haberin görseli İHA'nın arşivinden alınmıştır.

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