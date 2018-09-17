Kuzey Carolina’yı etkisine alan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği Florance Fırtnası güneye ilerlerken şehirleri sular altında bırakmaya devam ediyor. Fırtınanın ilerlediği bölgelerde metrekareye yer yer 80 santimetre düşen yağış kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz Perşembe gününden bu yana bölgede 800 kilometreden fazla bir bölgede etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.



Ulusal Hava Servisinin Pazar günü yaşanabilecek ani su baskınları konusunda yüzlerce bölgeyi uyarırken, İHA'nın haberine göre; Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper ise fırtına ile ilgili olarak “Fırtına en tehlikeli seviyeye ulaştı” ifadesini kullandı.

2 BİN 800 EV BOŞALTILACAK

Sadece Kuzey Carolina Wilmington bölgesinde bulunan en büyük şehir olan Charlotte'de yaklaşan fırtına nedeniyle acil durum ilan edildi. Bölgede 220 kişinin sel sularından mahsur kalmış durumda olduğu bildirildi. Fayatteville bölgesinde ise 2800 evin Pazar gününe kadar boşaltılması emredildi. Fayatteville Belediye Başkanı MitchColvin “Hayat kaybı olması çok çok mümkün” dedi.



HopeMills’de ise yükselen suların barajı aşabileceği belirtildi. Mühendislerle görüşen HopeMills Belediye Başkanı Jackie Warner yaptığı açıklamada barajın fırtınaya dayanacak durumda olduğunu belirtti. Acil Durum Yönetim Merkezinden JeffByard “Her iki eyalette de daha çok yağmur bekleniyor. Halkı eyalet ve bölge uyarılarını takip etmeleri konusunda uyarıyoruz” dedi.



14 kişinin hayatını kaybettiği fırtınada ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yetkililer özellikle kopmuş elektrik kabloları, yıkılan ağaçlar ve ani gelebilecek su baskınları ile ilgili uyarıda bulunuyor. Bölgede 1 milyonun üzerinde elektrik arızası yaşanırken binlerce kişinin elektriksiz olduğu belirtiliyor. Yollardaki sinyalizasyonların çalışmaması da şehirlerde yaşamı olumsuz etkiliyor.



Yerel ve eyalet çapındaki yetkililerin yanı sıra federal alanda da birçok müdahale önlemi alınmış durumda. Ulusal muhafızlar, onlarca uçak yardım için hazır beklerken, ordu mühendisleri barajların durumunu takip ediyor. California’dan New York’a kadar birçok eyalet ve şehir acil arama kurtarma timlerini bölgeye göndermiş durumda. Şu ana kadar Kuzey Carolina’da on binlerce evin sel sularından etkilendiği ve Güney Carolina’da 4000 kişinin sığınaklarda kaldığı biliniyor.

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