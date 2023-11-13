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        Haberler Dünya Kuzey ışıkları bu yıl hem Türkiye'de hem Avrupa'da birçok kez görülecek!

        Kuzey ışıkları bu yıl hem Türkiye'de hem Avrupa'da birçok kez daha görülebilir

        Bilim insanları "Aurora borealis" olarak bilinen Kuzey Işıkları'nın bu yıl birçok kez görüleceğini düşünüyor. Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde de Kuzey Işıkları kış içerisinde birkaç kez daha görülebilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:02
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        Norveçli bilim insanları kış aylarında Kuzey Işıkları'nın bu yıl daha sık görüleceğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye gibi birçok ülke Kuzey Işıkları'na tanıklık etti.

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        GÜNEŞ SOLAR MAKSİMUM SEVİYEDE

        Güneş 11 yıllık aktivite döngüsüne sahiptir. Bu döngülerin sakin kısmına "Solar minimum" denir ve solar minimum en son 2019 yılında görüldü. Zirve yaptığı döneme ise "Solar maksimum" deniyor. Bu dönemde güneş lekeleri artıyor ve patlamalar sıklaşıyor.

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        AVRUPA VE TÜRKİYE'DE TEKRAR GÖRÜLEBİLİR

        Bilim insanlarına göre Güneş, 2024'ün Ocak ve Ekim aylarında bu döngünün en zirvesine ulaşacak. Böylelikle Kuzey Işıkları hem kutup bölgelerinde hem de Avrupa'nın güneyinde çok daha fazla görülebilecek.

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        Norveç Arktik Üniversitesi'ndeki Tromso Jeofizik Gözlemevi'den araştırmacı Njal Gulbrandsen, "Hemen hemen son yirmi yılda olduğundan daha fazla aurora aktivitesi olmasını bekliyorum" dedi.

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        Kuzey Işıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanına çarpmasıyla oluşuyor. Svalbard'da (Unis) Üniversite Merkezi'nden araştırmacı Katie Herlingshaw, "Kuzey ışıklarını görmeye alışık olduğunuz yerlerde çok daha muhteşem gösteriler olacak. Fakat güneyde de gerçekten güzel görüntüler ortaya çıkacak" dedi.

        Kaynak: Guardian, Euronews, Independent

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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