Kuzey Kore'de savaş gemisi suya indirilirken kaza meydana geldi

Kuzey Kore'de yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde suya indirilirken kızağından düştüğü bildirildi.

Ülkenin doğusundaki Chongjin Limanı'nda yeni bir muhribin hizmete girme töreninde "ciddi bir kaza" meydana geldi.

500 tonluk savaş gemisi suya indirilirken kıç tarafındaki kızaktan sıyrılarak karaya oturdu. AA'nın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırdığı habere göre; kazada geminin tabanının ezildiği, dengesinin bozulduğu ve suya indirilemediği belirtildi.

Törene katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, komutanları dikkatsizlik ve sorumsuzlukla suçlarken olayı, "ciddi bir kaza" ve "suç eylemi" olarak nitelendirdi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.