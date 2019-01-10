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Çin Merkezi Televizyonu (CCTV),Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 8 Ocak’ta başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda görüştüğünü bildirdi.
Yapılan heyetlerarası görüşmelerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Kuzey Kore, nükleerden arındırılma tutumuna ve Kore yarımadasının sorunun diyalog ve müzakere ile çözümüne bağlılığını sürdürecek, uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanan başarıları elde etmek için ABD ve Kuzey Kore liderlerinin ikinci zirvesi için çaba harcayacak." ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre; Kim, ilgili tarafların Kuzey Kore'nin "makul endişelerine" olumlu cevap vermesini ve yarımadanın sorunun "kapsamlı çözüme" ulaşmasını teşvik etmesini beklediklerini söyledi.
ÇİN'DEN KUZEY KORE VE ABD'NİN GÖRÜŞMELERİNE DESTEK
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Kore Yarımadası'nda mevcut durumda barış görüşmeleri ve müzakerelerin büyük ölçüde şekillendiğini belirterek, "Siyasi çözüm yarımadanın karşı karşıya olduğu nadir bir tarihi fırsat." dedi.
Şi, Çin'in, Kuzey Kore tarafının yarımadanın nükleerden arındırılması yönünde bağlılığını sürdürmesini ve Koreler arası ilişkilerin iyileştirmesini desteklediğini kaydederek, "Çin, Kuzey Kore ve ABD'nin düzenlediği ilk görüşmeyi ve elde edilen sonuçları destekliyor, ilgili tarafların diyalog yoluyla 'makul endişeleri' çözmesini destekliyor." diye konuştu.
"Kuzey Kore ile ABD'nin orta yolda buluşmasını umuyoruz" diyen Şi, ayrıca Çin'in, Kuzey Kore ve ilgili taraflarla yarımadanın barış ve istikrarının korunması adına yarımadanın nükleerden arındırılması ve bölgesel uzun süreli istikrarın sağlanması için yapıcı ve aktif rol oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.
Şi ve Kim, ikili ilişkilerin yeni dönemde sürekli geliştirilmesinin yanı sıra bölge ve dünya barışının istikrarına olumlu katkıda bulunması adına Kore Yarımadası'nın siyasi çözüm sürecini birlikte teşvik etmeye hazır olduklarını ifade etti.
İki ülke lideri, ayrıca Çin ve Kuzey Kore ilişkileri ve ortak meselelere ilişkin derinlemesine görüş alışverişinde bulunarak önemli fikir birliklerine vardı.
CCTV, Kim ve Şi'nin dün de birlikte öğle yemeği yediklerini aktararak ikili ilişkilere yönelik meseleleri ele aldıklarını bildirdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Pekin'e pazartesi günü gelmişti. Ancak ziyaret boyunca iki liderin görüşmelerine ilişkin basına açıklama yapılmamıştı. Kim, Pekin'de dün de geleneksel Çin tıbbı için ilaçlar üreten bir fabrikayı ziyaret etmişti. Kim'i Pekin'e getiren yeşil renkli tren de dün Pekin'den ayrılmıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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