"Burasının bir de efsanesi bulunuyor. İki kıza aşık olan bir genç, hangisiyle evleneceğine karar veremeyince, iki kızla da aynı gün evlenmeye karar verir. Kızlardan biri alt mahalleden, yani şu an etrafımızda gördüğünüz yerdendir. Diğer kız ise Yukarı Kuklica olarak bilinen üste mahalledendir. Üst mahalledeki kız, düğün günü nişanlısını karşılamaya hazırlanırken gelmediğini fark eder.