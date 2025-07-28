Kuzey Makedonya'da gri ve yeşilin buluştuğu doğa harikası: Matka Kanyonu

Ramadani, Matka Kanyonu'nda bulunan Vrelo Mağarası'nın Balkanlar'ın en derin, Avrupa'nın ise üçüncü en derin su altı mağarası olarak kabul edildiğini dile getirerek, "Vrelo Mağarası, üst kısım, kuru kısım ve su altı mağarasının girişi olmak üzere üç bölümden oluşan dikey bir su altı mağarasıdır. Girişi dört metre genişliğinde ve iki metre yüksekliğindedir" dedi.