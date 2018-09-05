Üniversite heyecanının yanı sıra barınacak yer arayan öğrenciler yurt arayışına başladı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK), 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını başlattı. Devlet yurdunda kalmak isteyen öğrenciler soluğu KYK'da aldı.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresi, "yurtkur.gsb.gov.tr"den ulaşabilecek.

Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak.

Öğrenciler, "444 1961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da kurumun resmi Twitter hesabı, "KYK_DESTEK" üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Sisteme Giriş̧” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Doğrulama Sistemi Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.

3) Kimlik Doğrulama Yöntemi Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

• Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt Başvurusu” dur. Sisteme Giriş̧ işleminizi tamamladıktan sonra,

• “e-Hizmetler” bağlantısına tıkladıktan sonra gelen listede “Gençlik ve Spor Bakanlığı” altında bulunan “Yurt Başvurusu” bağlantısına tıklayarak ve ya,

• “SİTE İÇİ ARAMA” kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt Başvurusu” bağlantısına tıklayarak ya da,

• Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/kyk-yurt-başvurusu yazarak ulaşabilirsiniz.

Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, sistem sizi kimliğinizi doğrulamak üzere yurt başvurusu için giriş sayfasına yönlendirecektir. “Kimliğimi Şimdi Doğrula” kutucuğunu tıklayarak işleme devam ediniz.

- T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğiniz doğrulandıktan sonra sisteme giriş yapınız ve işleme devam ediniz.

- e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin kullanımına ilişkin taahhütnameyi dikkatlice okuduktan sonra “Okudum” ve “Kabul ve Taahhüt ediyorum” onaylayarak işleme devam ediniz. Eğer e-Devlet Kapısına ilk defa giriş yapıyorsanız güvenliğiniz için sistem sizi yeni şifre belirlemeye yönlendirecektir. “Yeni Şifre Belirle” kutucuğuna tıklayarak işleme devam ediniz.

Başvuru Alanı iki seçenekten oluşmaktadır: ÖSYM ve ARASINIF.

2018-YKS ile Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıt Yaptırdıysanız ÖSYM;

30 Haziran 2018 ve öncesinde bir Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıtlı iseniz (Yurtiçi/Yurtdışı Değişim Programı Öğrencileri dahil, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) ARASINIF öğrencisi olarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvuru Alanını ÖSYM olarak işaretlediyseniz başvuru türü sadece ön lisans ve lisans olarak; Başvuru Alanını ARASINIF olarak işaretlediyseniz başvuru türü “ön lisans ve lisans ” şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçiniz ve işleme devam ediniz.

“Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Eğer okul/fakülte/bölüm/sınıf bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçiniz.

Yurt Başvurusu Sayfasına Hoş Geldiniz. Başvurunuzu yapmadan önce bilgilendirme metnini dikkatlice okuyunuz, ardından “Kabul Ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

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