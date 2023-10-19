Lahmacun tarifi: Evde pratik ve nefis lahmacun nasıl yapılır, malzemeleri neler? Dünya mutfağına kadar adını duyurmuş, lezzeti ile insanların damak zevklerinde tahtını kurmuş olan türk mutfak kültürünün en gözde yemeklerin başında gelen lahmacun Orta Doğu kökenli bir yemektir. Türk topluluklarında oldukça popüler olan lahmacun ev kadınlarının da ev içerisinde yapmaya çalıştığı ve tarifini araştırdığı bir yemektir. Lahmacun zengin iç harçıyla beraber lezzetiyle misafirlerinizin çok fazla beğeneceği şölen sofralarını başyapıtı olarak yemek listelerimizin başında.

Habertürk Giriş: 19.10.2023 - 17:23 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:23 facebook

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