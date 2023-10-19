Lahmacun tarifi: Evde pratik ve nefis lahmacun nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Dünya mutfağına kadar adını duyurmuş, lezzeti ile insanların damak zevklerinde tahtını kurmuş olan türk mutfak kültürünün en gözde yemeklerin başında gelen lahmacun Orta Doğu kökenli bir yemektir. Türk topluluklarında oldukça popüler olan lahmacun ev kadınlarının da ev içerisinde yapmaya çalıştığı ve tarifini araştırdığı bir yemektir. Lahmacun zengin iç harçıyla beraber lezzetiyle misafirlerinizin çok fazla beğeneceği şölen sofralarını başyapıtı olarak yemek listelerimizin başında.
Lahmacun yapımı kulağa oldukça zor gelen evde yapılması çoğu kişi tarafından imkansız görülen bir yemektir. Fakat hamur işini seven sevmeyen herkes vermiş olduğumuz tarif ile oldukça kısa sürede güzel bir sonuç elde edebilir. Kolayca bulunan malzemeleriyle beraber sizler de evinizde restorantları aratmaycağınız bir lahmacun yapabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız o lahmacun tarifi ile karşınızdayız.
Lahmacun Malzemeleri
Lahmacun hamuru malzemesi;
Lahmacunun iç harcı malzemesi;
Lahmacun Nasıl Yapılır
Yapılışı-1
Afiyet olsun!