Yılın son meteor yağmuru için nefesler tutuldu. Atmosferde yaşanan ve çıplak gözle izlenen Leonid göktaşı yağmuru bu yıl son kez Kasım ayı içerisinde gözlemlenecek. Peki, Leonid göktaşı yağmuru nedir ve enz aman gözlemlenecek? İşte, merak edilen detaylar...

LEONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Leonid meteor yağmuru 16 ve 17 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Leonid meteor yağmuru Türkiye'den de gözülebilecek.

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir. Bilim insanları her gün ve gece binlerce meteorun düştüğüne inanmaktadırlar. Ancak dünya yüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan,dünyaya kadar ulaşabilen meteorların çoğu okyanuslara ve göllere düşerler. Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebilir. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya güneşin çevresinde turunu yaparken, bu meteor guruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar da bize bir "meteor yağmuru" görünümü verir.