Lessi'nin 10 yavrusunun ısınma saati

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DHA

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde Asım Özdemir'e ait 'Lessi' adlı Kangal köpeği, bir batında 10 yavru dünyaya getirdi.

DHA'nın haberine göre kış mevsiminin çok sert geçtiği kentte yavrular, soğuk havadan etkilenmemek için bahçede yakılan ateşin çevresine toplanıyor. Yan yana dizilen yavrular, güzel görüntüler oluşturuyor.

Yavruları, sütten kesildikten sonra isteyenlere verebileceğini belirten Asım Özdemir, "Henüz yavru iken aldığımız Kangal, bir ay önce 10 yavru dünyaya getirdi. Ateşi, anne köpeğe yiyecek hazırlamak için yakıyorum. Ateşin üzerinde tencere kaynarken yavrular da etrafında toplanıp, sıcağın keyfini çıkarıyor" dedi.