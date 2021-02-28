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Levent Ülgen kimdir? Levent Ülgen kaç yaşında ve nereli? Levent Ülgen dizileri ve filmleri

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın bu haftaki konuklarından biri olan Levent Ülgen oluyor! Ünlü tiyatro, dizi ve film oyuncusu Levent Ülgen araştırılıyor. Levent Ülgen kimdir? Levent Ülgen kaç yaşında ve nereli? Levent Ülgen dizileri ve filmleri

Levent Ülgen kimdir? Levent Ülgen kaç yaşında ve nereli? Levent Ülgen dizileri ve filmleri

Her hafta televizyon dünyasından çeşitli isimleri konuk eden Menajerimi Ara'da bu haftaki konuklardan biri de Levent Ülgen olacak. En Son Babalar Duyar, Akasya Durağı gibi dizilerle tanınan Levent Ülgen araştırılıyor. Levent Ülgen kimdir? Levent Ülgen kaç yaşında ve nereli? Levent Ülgen dizileri ve filmleri

LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

Tam adıyla Ömer Levent Ülgen, 8 Ağustos 1962 tarihinde Cihanbeyli, Konya'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, televizyon sunucusu olan Levent Ülgen bugün 58 yaşında.

Levent Ülgen, Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti.

Erkan Yücel'in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu'ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alırken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim görme hakkını kazandı. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı.

2002'de yayınlanmaya başlayan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki "üçkağıtçı hayırsız damat Kadir" rolüyle tanındı. Bu karakter ve özellikle ağzından düşürmediği "Hallederiz" repliği o kadar çok tuttu ki, hem karakterin hem de Ülgen'in adı bir süre sonra "Hallederiz Kadir"e çıktı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile bir süre evli kalan Ülgen, tiyatro ve sinema çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da devam etmektedir. Ayrıca TRT'de yayınlanan Bir Kelime Bir İşlem programını sunmuştur.

Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarında aktif olarak görev alan Ülgen, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin geleneksel Nazım Günleri'nde de, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır. 2008-2012 yılları arası Kanal D'de yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide "Sinan Kaya" karakterini canlandırmıştır. 2 Şubat 2013'te yayın hayatına başlayan Bizim Okul dizisinde "Kimyacı Sıfırcı Ziya" karakterini canlandırmıştır. 2015'te yayın hayatına başlayan "Kiralık Aşk" dizisinde "Necmi İplikçi" karakterini canlandırmıştır. Son olarak Ata Demirer ile Niyazi Gül Dörtnala filminde oynamıştır.

LEVENT ÜLGEN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Kurşun Adres Sormaz - 1992
Mavi Sürgün - Jandarma eri 1993
Gelincik Tarlası - 1993
Kurtuluş - Albay Kenan Bey 1994
80. Adım - Korkut Laçin 1996
Yılan Hikayesi - Mürekkep Kadir 1999
Köstebek Cüneyt - Cüneyt Verel 1999
Tutku Çemberi - 2000
Bizim Evin Halleri - Nusret 2000
En Son Babalar Duyar - Kadir 2002-2006
Keje - Otobüs Şoförü 2002
Havada Bulut - Kabzımal Bayram 2002
Çocuklar Duymasın - Behçet 2002
Yuvadan Bir Kuş Uçtu - İbrahim 2003
Gelin - Veyis 2003
Hayat Apartmanı - Sadık 2007
Mahşer-Nabucco'nun Zehri - Ali Kılıç 2007
Görgüsüzler - Vakkas 2008
Akasya Durağı - Sinan Kaya 2008-2012
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım - Tuncer 2007
Hayatın Tuzu - Şehsuvar 2009
Nene Hatun - Yavuz Hoca 2010


Devrimden Sonra - Sosyalist Polis 2011
Bizim Okul - Kimyacı Sıfırcı Ziya 2013
Arka Sokaklar - Şevket Hor 2009
Salih Kuşu - Salih ve Bahtiyar 2013
İnadına Yaşamak - Kıbrıslı
Bizum Hoca - Kemal 2014
Roman Havası - Haydar 2014-2015
Kiralık Aşk - Necmi İplikçi 2015-2017
Niyazi Gül Dörtnala - Rıza 2015
Terkedilmiş - Zengin 2015
Araf 2 - 2016
Bir Șey Değilim - 2016
Kızkaçıran - 2016
Aşk Ve Gurur - Ahmet Esen 2017
Her Şey Mümkün - İlyas 2017
Hayati ve Diğerleri - Danyal - 2017-2018
Kocaman Ailem - Hulusi Koyuncu - 2018
Kuzgun - Rıfat Bilgin - 2019
Gençliğim Eyvah - Zekeriya Bozoğlu - 2020

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