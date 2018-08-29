Leyla Bilginel ailesiyle Bodrum'da kamp yapıyor

Leyla Bilginel’i 2014’ten beri yaşadığı Tayland’ın Phuket adasında 8 Haziran’da sivrisinek ısırmıştı. Ölümcül olduğu söylenen ‘Dangue Humması’ adlı hastalığa yakalanınca tedavi için İstanbul’a dönmek zorunda kalmış, 15 gün hastanede yatmıştı. Sağlığına kavuşan Leyla Bilginel, oğlu Kayra ve yeğenleri ile Bodrum’da tatil yapıyor. Bilginel, "Burası cennet gibi. Önce çevreyi temizledik, sonra çadırlarımızı kurduk" dedi