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"KAYRA'YLA KARADENİZ TURU YAPACAĞIZ"

Bu sene coğrafi ve tarihi birebir gerçek olarak oğluma öğreteceğim. Oğlumla bir buçuk ay Karadeniz turu yapacağız. Ben orada oğluma dedelerimiz ve anneannelerimizle sohbet etmesini ve tarihimizi, coğrafyamızı onlardan öğrenmesini sağlayacağım.