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Leylek Mecnun tedavi gören 'Leyla'sını bırakmıyor

Konya'da yaralı eşi tedavi amaçlı hayvanat bahçesinin kapalı bölümüne alınan erkek leylek, dişisini aynı kafesin üzerine yaptığı yuvasında bekliyor

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AA
  • 01
    Kafesin üzerine yaptığı yuvada 'Leyla'sını bekliyor! İşte nedeni

    Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi içinde yapılan bölümde, leyleklerin bakım, besleme ve tedavileri yapılıyor. 
  • 02
    Kafesin üzerine yaptığı yuvada 'Leyla'sını bekliyor! İşte nedeni

    AA'nın haberine göre her sene aynı dönemde bölgeye gelen leyleklerin takibini yapan yetkililer, tedaviye ihtiyaç duyan leylekleri yuvalarından alarak tedavi için Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getiriyor.
  • 03
    Kafesin üzerine yaptığı yuvada 'Leyla'sını bekliyor! İşte nedeni

    Karatay ilçesindeki yuvasında yaşarken yaralanarak Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesine getirilen eşini bırakmayan erkek leylek de dişisinin bulunduğu kafesin üzerinde yuva inşa etti.

     
  • 04
    Kafesin üzerine yaptığı yuvada 'Leyla'sını bekliyor! İşte nedeni

    Hayvanat bahçesi çalışanlarının Leyla ile Mecnun ismini taktıkları leyleklerden serbest dolaşan Mecnun, eşinin tedavi amaçlı tutulduğu kafesin çevresinden ayrılmıyor.
  • 05
    Kafesin üzerine yaptığı yuvada 'Leyla'sını bekliyor! İşte nedeni

    Görevliler Leylek Mecnun'a ihtiyaç duyduğu zamanlarda yiyecek vererek besliyor ve onu bahçenin serbest dolaşan bir üyesi olarak görüyor. Leylek Mecnun etraftan topladığı dal parçaları gibi materyaller ile birden çok yuva kurduğu kafesin bulunduğu bölgede eşinin çıkışına hazırlanıyor.
  • 06
    Kafesin üzerine yaptığı yuvada 'Leyla'sını bekliyor! İşte nedeni

    "BÖLGEMİZDE MİSAFİRİMİZ OLAN BİR LEYLEK ÇİFTİYDİ"

    Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Abdurrahman Pirinç, leylek çiftinin yıllardır bölgeye gelerek yuvalarında birlikte yaşadığını söyledi. Bu leyleklerden dişi olanının yaralı halde kendilerine getirildiğini ifade eden Pirinç, şunları kaydetti:
  • 07
    Kafesin üzerine yaptığı yuvada 'Leyla'sını bekliyor! İşte nedeni

    "Geçmiş yıllarda bölgemizde misafirimiz olan bir leylek çiftiydi. Kafes içine aldığımız dişi leyleğin tedavisi tamamlanıp bıraktığımız da geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda bölgemizde yuva yapıp civcivlerini büyüterek Afrika'ya yola çıkacaklar.
  • 08
    Kafesin üzerine yaptığı yuvada 'Leyla'sını bekliyor! İşte nedeni

    Rehabilite amaçlı tuttuğumuz leylekler tedavi olduktan sonra uçabilecek seviyedeyseler biz bunları doğal ortamlarına bırakıyoruz. Leylek çiftimizden erkek olanı uzun zamandır burada olduğu için hayvanat bahçesini kendi evi gibi görüyor.
  • 09
    Kafesin üzerine yaptığı yuvada 'Leyla'sını bekliyor! İşte nedeni

    Etraftaki gölet ve parklardan dallar toplayarak yuva yapıyor. Kafes içindeki leylekler beslenirken kafes dışında kalan leyleği de besliyoruz."
  • 10
    Kafesin üzerine yaptığı yuvada 'Leyla'sını bekliyor! İşte nedeni

    Pirinç, Osmanlı zamanında kurulan "Gurabahane-i Laklakan" isimli merkezin göç ederken yaralanan leylekleri tedavi etmek ve göç yollarına tekrar koymak için Bursa'ya inşa edildiğini hatırlattı. Karatay Hayvanat Bahçesi içinde de benzer bir bölüm bulunduğunu vurgulayan Pirinç, sözlerini şöyle tamamladı:
  • 11
    Kafesin üzerine yaptığı yuvada 'Leyla'sını bekliyor! İşte nedeni

    "Göç yolları üzerinde olan veya bölgede yaşayan yabani hayvanların birçok yırtıcı, kanatlı veya memeli türündeki hayvanların rehabilitesi için 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Süreç içinde leylekleri de yaban hayatı içinde tedavi altına alıyoruz. Buradaki leylek odası Osmanlı döneminden miras aldığımız bir geleneği sürdürüyor. 
  • 12
    Kafesin üzerine yaptığı yuvada 'Leyla'sını bekliyor! İşte nedeni

    O dönemde göç yolları üzerindeki düşkün leyleklere misafirlik etmesi için ecdat yüksek yerlere 'Gurabahane-i Laklakan' adı verilen alanlar inşa edip, buralarda güçten düşmüş hayvanların bakım, besleme ve tedavilerini yapmaktaydı. Hayvanat bahçemiz de bu hizmeti devam ettiriyor."

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