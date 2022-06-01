Kafesin üzerine yaptığı yuvada 'Leyla'sını bekliyor! İşte nedeni

Görevliler Leylek Mecnun'a ihtiyaç duyduğu zamanlarda yiyecek vererek besliyor ve onu bahçenin serbest dolaşan bir üyesi olarak görüyor. Leylek Mecnun etraftan topladığı dal parçaları gibi materyaller ile birden çok yuva kurduğu kafesin bulunduğu bölgede eşinin çıkışına hazırlanıyor.