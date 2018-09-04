LGS (Lise Giriş Sınavı) sonrası, lise tercihi yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, şanlarını nakil başvurularında deniyor. İlk 3 nakil başvurusu sona erdi. Son ve 4. nakil başvurusu için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, başvuru tarihi açıklandı. Öğrenciler boş kontenjanlara göre tercihlerini yapacaklar. Peki; 4. nakil başvurusu boş kontenjanlar belli oldu mu? 4. nakil başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

4. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Lise 4. nakil başvuru sonuçları dün yani 3 Eylül Pazartesi günü daha önce bildirildiği üzere açıklandı. 3. nakil başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 4. nakil başvuruları da başladı. 4. nakil başvuruları 6 Eylül Perşembe günü sona erecek.

4. NAKİL BAŞVURUSU BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

4. nakil başvuruları için boş kontenjanlar, 3. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından belli oldu. 3. nakil sonuçlarının ardından belli olan boş kontenjanlara göre öğrenciler tercihlerini yapacaklar. Öte yandan boş kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul sisteminde yayımlandı. Öğrenciler e-Okul sisteminden boş kontenjanları öğrenebilecekler.

4. NAKİL BOŞ KONTENJANLAR

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ