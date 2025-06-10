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        Haberler Bilgi Gündem LGS ne zaman, saat kaçta 2025? Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

        MEB'den adaylara öneriler! 2025 LGS ne zaman, saat kaçta? LGS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, sınav öncesi ve sınav sırasında yapılması gerekenlere ilişkin tavsiyeler yayımladı. Sınava sayılı günler kala çalışmalarına hız veren adaylar, LGS tarihini gündemine aldı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan LGS, 155 dakikada sona erecek. Peki, "2025 LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?" İşte 2025 LGS sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 21:07 Güncelleme: 10.06.2025 - 21:07
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        LGS için heyecanlı bekleyiş başladı. Hayal ettiği liseye girebilmek adına çalışmalarını sürdüren 8. sınıf öğrenciler, LGS sınav tarihini araştırmaya başladı. LGS, sözel alanda toplam 50 soru sorulacak 75 dakika sürecek. Sayısal alan sorularında ise 40 soruya 80 dakika süre verilecek. Sınava kısa bir süre kala, LGS sınav giriş belgesi erişime sunuldu. Lise adaylar, LGS sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, "LGS ne zaman, saat kaçta? LGS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?" İşte LGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...

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        LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 15 Haziran'da yapılacak merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak.

        Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

        3

        LGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR VE TOPLAM KAÇ SORU VAR?

        Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum, saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

        Liselere Geçiş Sistemi uygulaması 15 Haziran Pazar günü iki oturumda yapılacak. İlk oturum 09:30'da başlayacak, 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

        Sınavın ikinci oturumu 11:30'da başlayacak, 40 soru yer alacak ve 80 dakika verilecek.

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        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak.

        Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

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        2025 LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

        2025 LGS sınav giriş belgeleri 4 Haziran itibarıyla erişime açıldı. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgesi alma ekranına ulaşabilirsiniz.

        2025 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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