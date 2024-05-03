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        Haberler Gündem LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? 2024 LGS ne zaman?

        LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2024 LGS ne zaman?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürüyor. 18-29 Mart tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden başvurularını tamamlayan öğreciler, LGS sınav yerleri giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi gündemine aldı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan LGS sınavı, 155 dakikadan oluşacak. İşte 2024 LGS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 00:36 Güncelleme: 03.05.2024 - 00:36
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        LGS için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava kısa bir süre kala, çalışmalarına hız veren 8. öğrencileri, LGS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. LGS, sözel alan sorularında süre 75 dakika, sayısal alan sorularında süre 80 dakika olacak. Peki, "2024 LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi sınav giriş yerleri açıklandı mı?" İşte LGS sınav tarihi...

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        2024 LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak. Giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren açıklanacak.

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        Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

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        Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

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        LGS NE ZAMAN?

        Liselere Geçiş Sistemi sınavı 2 Haziran günü iki oturum halinde uygulanacak. İlk oturum saat 09:30'da, ikinci oturum da 11:30'da başlayacak.

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