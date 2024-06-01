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        Haberler Bilgi LGS sınava giriş belgesi 2024: LGS sınava giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        LGS sınava giriş belgesi sorgulama: LGS sınava giriş belgesi nereden alınır?

        Yarın milyonlarca öğrenci istediği liseye gidebilmek için sınava giriyor. İki oturum şeklinde yapılacak LGS'ye girerken öğrencilerin sınava giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerekiyor. Peki, 2024 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? İşte, LGS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 09:52 Güncelleme: 01.06.2024 - 09:52
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        2 Haziran günü milyonlarca öğrenci hayalindeki liseyi kazanmak için LGS'ye girecek. Öğrencilerin sınava girebilmesi için içinde sınav bilgileri olan giriş kağıdını alması zorunlu olarak tutuluyor. Sınava giriş belgesi almak için sistem 24 Mayıs'ta açıldı; sınava son dakikalar bile giriş kağıdı alınabilir. Peki, 2024 LGS sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte, LGS sınava giriş blgesi sorgulama...

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        2024 LGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

        LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

        Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Merkezî Sınav; 02 Haziran 2024 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

        Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika sürecek.

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        2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkezî Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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