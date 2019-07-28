Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sağlık Bakanlığına bağlı Tıp Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus'un güneyindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun sözcüsü Mustafa el-Meci, açıklamada ölenlerden 3'ünün doktor olduğunu belirterek, hastanenin üçüncü kez bombalandığını söyledi.
AA'nın haberine göre; Hafter'in saldırıları intikam amacıyla düzenlediğine dikkati çeken Meci, Hafter güçlerinin Trablus'ta büyük hasara uğradığını kaydetti.
Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.
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