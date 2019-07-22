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HaberlerDünya

Libya'da Hafter güçlerine hava saldırısı

AA

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı hava kuvvetleri, emekli general Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un güneyinde konuşlandığı noktalara hava saldırısı düzenledi

libya

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin karşı başlattığı Burkan el-Gadap operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Meci AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMH'ye bağlı hava kuvvetlerinin, başkentin güneyindeki Vadi er-Rabi, Es-Sebia ve eski havalimanı bölgelerindeki Hafter güçlerini hedef aldığını söyledi.

Meci, saldırılarda çok sayıda askeri aracın kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti. AA'nın haberine göre; Meci, UMH güçlerinin, sahip olduğu savaş uçakları ve gözetleme cihazlarıyla Hafter'e ait uzak bölgelerdeki güçlerin bile hedef alınabileceğini belirtti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti. 

 

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