Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Libya'da seçimlerin anayasal zeminini hazırlayacak hukuk komitesi kuruldu

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL),2021 seçimlerine hazırlık amacıyla Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinden oluşan bir hukuk komitesi kurulduğunu duyurdu

Libya'da seçimlerin anayasal zeminini hazırlayacak hukuk komitesi kuruldu
AA

Siyasi Diyalog Forumu üyeleriyle sanal bir toplantı gerçekleştiren UNSMIL, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere hazırlık amacıyla hukuk komitesi kurulduğunu açıkladı. AA'nın haberine göre; UNSMIL, hukuk komitesinin, 21 Aralık'ta toplanacağını belirtti.

Siyasi Diyalog Forumu üyelerinden Muhammed er-Raid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin hukuki ve anayasal zemininin hazırlanması için çalışacak hukuk komitesinin 17 üyeden oluştuğunu kaydetti.

Raid, hukuk komitesinin, Temsilciler Meclisi ve Libya Devlet Yüksek Konseyi tarafından oluşturulan 2 komiteyle iş birliği içinde çalışacağını dile getirdi.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 15 Aralık'taki oturumunda, ülkenin yeni geçici yürütme otoritesinin seçimi ve adaylık mekanizmasına ilişkin tekliflerin oylanmasında çoğunluk sağlanamamıştı.

BM öncülüğünde ilki, 9-15 Kasım'da Tunus'ta düzenlenen ve Libya'nın farklı kesimlerini temsilen 75 kişinin katıldığı forumda, Libya'da genel seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Forumun Tunus görüşmeleri, seçimlere kadar ülkede geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle sonuçlanmadan ertelenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Coca-Cola dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak
DÜNYACoca-Cola dünya genelinde 2 bin işçi çıkaracak
Akar ve Çavuşoğlu, Kiev'de Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü
DÜNYAAkar ve Çavuşoğlu, Kırım Tatar temsilcileriyle ...
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı
DÜNYATerör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin ...
AB seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi
DÜNYAAB'den yeni seyahat kısıtlama listesi!
ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmasına Türkiye'den olumlu tepki
DÜNYAABD'nin Sudan kararına Türkiye'den olumlu tepki
ABD'nin resmi kurumlarına yönelik siber saldırı için "ciddi tehdit" uyarısı
DÜNYASiber saldırı uyarısı!
Kovid-19 nedeniyle dünyada turizm en kötü yılını geçirdi
DÜNYA2020: Turizmin en kötü yılı
BM Genel Sekreteri: Kovid-19 ile mücadele milliyetçilikle değil uluslararası iş birliğiyle yapılabilir
DÜNYABM'den Kovid-19 için 'uluslararası işbirliği' vurgusu
Avrupa Parlamentosu, Uygurlar'a yönelik muamele nedeniyle AB'den Çin'e yaptırım istedi
DÜNYAAvrupa Parlamentosu'ndan 'Çin'e yaptırım' çağrısı!
Koronavirüs'ün çıktığı Wuhan kenti sosyal hayata 'tüm hızıyla' geri döndü
DÜNYAAfter Corona Party!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X