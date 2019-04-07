Libya Ahrar kanalına açıklamalarda bulunan Başağa, UMH'ye bağlı güçlerin sahada çok güçlü olduklarını ve planlanan şekilde teçhizatlarını tamamlamalarının ardından saldırıya geçeceklerini ifade etti.

Başağa, Hafter'e bağlı güçlerle mücadele edeceklerini, başkenti ve tüm ülkeyi güvenli hale getireceklerini bildirdi.









"ULUSLARARASI TOPLUMDAN OLUMLU DEĞİŞİM GÖRÜYORUZ"

"Uluslararası toplumun UMH'ye yönelik desteğinde olumlu değişim görüyoruz. Bazı ülkeler Hafter'in güvenlikleri için bir tehlike olduğunun farkında." ifadelerini kullanan Başağa, Libya konusunda etkin rol üstlenen bazı ülkelerin Hafter'in kendilerini küçümsediğini ve Birleşmiş Milletler'in (BM) barışı sağlamaya yönündeki çabalarını hafife aldığını fark ettiğini dile getirdi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.