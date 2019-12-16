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Libya'nın Misrata'da kentinde Hafter'e karşı seferberlik ilanı

Libya'daki Misrata Belediye Meclisi, başkent Trablus'u Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik ilan etti

libya
AA

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonu basın merkezinin yayımladığı, Misrata Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Misrata kenti, Hafter'e karşı tüm imkanlarını ve ağırlığını devletin tasarrufuna sunarak seferberlik ilan etmiştir" denildi.

Misrata kentinde OHAL Odası oluşturulduğu ve tüm imkan ve güçlerinin Hafter'in Trablus'a yönelik "belirleyici savaş" adını verdiği operasyona karşı kullanılacağı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada ayrıca söz konusu OHAL Odası'nda Misrata Belediye Meclisi, askeri, güvenlik ve sivil kurumlardan üyelerin yanı sıra kentteki çeşitli STK'lardan ve iş adamlarından temsilcilerin bulunduğu vurgulandı.

Libya'nın doğusunda gayrimeşru silah zoruyla yönetimi ele geçirmeye çalışan emekli asker Halife Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

General Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı. 

BAE SİHA'LARI MİSRATA HAVA HARP OKULU'NU BOMBALADI

Libya'nın Misrata kentindeki Hava Harp Okulu'nun, emekli asker Halife Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait SİHA'lar tarafından bombalandığı bildirildi.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Mecii'nin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, başkent Trablus'un doğusundaki Misrata kenti Hava Harp Okulu, BAE'ye ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından iki kez hedef alındı.

Misrata kentinin Trablus'taki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek amaçlı seferberlik ilan etmesiyle eş zamanlı olarak BAE'ye ait SİHA'lar kentteki Hava Harp Okulu'nu vurdu.

Mecii, Hava Harp Okulu'ndaki eski bir mahzenin hedef alındığı saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını, yerden uçaksavarlarla karşılık verilen SİHA'ların uzaklaşmak zorunda kaldığını söyledi.

Hafter'i destekleyen BAE'nin SİHA'lı saldırısının, Misrata kentinin Hafter'e karşı Trablus'un yanında yer alacağına dair seferberlik ilan etmesiyle eşzamanlı olması dikkati çekti. 

 

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