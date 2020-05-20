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Libya ordu sözcüsü Kununu'dan açıklama

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu Libya petrollerinin tekrar akma zamanının geldiğini bildirdi

Libya
AA

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, sosyal medya hesabı Twitter’den yaptığı paylaşımda, “Libya petrollerinin tekrar akmasının ve suçlu ellere Libyalıların gücüyle vurulmasının zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

MİLİSLERİ UYARDI

Kununu, dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada ise başkent Trablus’un güneyi ve Terhune kentinde bulunan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislere seslenerek, teslim olmaları için çağrıda da bulunmuştu.

Libya ordusu dün sabah Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolü sağlamıştı.

Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkentin çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı.

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