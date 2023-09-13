Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor, binlerce kişi kayıp!
Libya'nın doğusunda yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yetkililer yağış miktarının "40 yılın en yükseği" olarak nitelendirirken, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Libya Resmi Haber Ajansı Lana, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını duyurdu
Libya'nın doğusundaki "hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü" Harraz, "Sel felaketinde yalnızca Derne'de 5 bin 200 kişi öldü" ifadelerini kullandı
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.
Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.
3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.
Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.
YAĞIŞ MİKTARI "40 YILIN EN YÜKSEĞİ"
Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti.
Hammude, meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, ülkede yaşanan sel felaketi sonrasında Türkiye'ye sağladığı destek için teşekkür etti.
Başkanlık Konseyi medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kuni'nin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Ferit Orçun Başaran ve Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle ile başkent Trablus'ta bir araya geldiği bildirildi.
Açıklamada, görüşmede Türkiye'den gelen heyetin Derne şehri başta olmak üzere Libya'nın doğusunu etkileyen sel felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye adına başsağlığı dilediği belirtildi.
Başkan Yardımcısı Kuni ise, "Libya halkının karşı karşıya kaldığı tüm sıkıntılarda Türkiye'nin destek olduğunu" ifade ederek, felaket sonrasında kurtarma sürecinde ve sel sularına kapılan kayıplara ulaşılmasında Türkiye'den gelen uzman ekiplerin katkı verdiğini kaydetti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE, LİBYA HALKININ YANINDADIR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir." ifadesini kullamıştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilemişti.
Libya halkına "geçmiş olsun" dileklerinden bulunan Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır." bilgisini vermişti.
AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelinin saha çalışmalarına katılacağını bildiren Erdoğan, "Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır." açıklamasında bulunmuştu.
*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.