"'BİR TEK SEN'İ HERKESE İTHAF EDİYORUM"

- Kısa bir süre önce de 'Bir Tek Sen' şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktınız... Bu şarkının özel bir hikayesi var mı? Şarkının sözü ve müziğinde sizin de imzanız yer alıyor...

Bu şarkının söz ve müziğini değerli söz yazarı ve besteci arkadaşım İsra Gülümser'le beraber yaptık. İsra'yla biz bu şarkıyı yazalı yaklaşık dört sene oldu. Bir araya geldik, tanıştık. 'Niye beraber yazıp, üretmiyoruz?' dedik. Çünkü müziğe bakış açımız ve kalemimiz çok uyuşmuştu. Sonra kalem birliği yaptık. Şu an İsra'yla henüz yayınlanmayan beş-altı şarkımız daha var... Bunların ilkini paylaşmış olduk. İsra'yla şarkı temasını belirlerken tamamiyle sevgiyi anlatan, karşılıksız isteyen ve seven bir insan halini yazmak istedik. O yüzden bu şarkıyı yazarken biz bir sevgiliye söylendiği gibi en sevdiğin arkadaşına da söyleyebileceğin şekilde yazıp, tasarladık. O yüzden sevgi de hepimizin paylaşacağı bir şey olduğu için bunu herkese ithaf ediyoruz.