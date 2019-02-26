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Venezuela'daki krizin görüşüldüğü Lima Grubu toplantısında, askeri müdahaleden kaçınılması çağrısında bulunuldu. Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay ve Peru'nun dışişleri bakanlarının yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun katıldığı 11. Lima Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlendi.
Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ve Peru Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hugo de la Zela Martinez'in toplantı sonrası okudukları 18 maddelik bildiride, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetince "halka uygulanan baskı" ile "gıda, ilaç ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma" eylemleri kınandı.
AA'nın haberine göre; bildiride, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM),Venezuela'daki "ağır durumu", "Nicolas Maduro hükümetinin sivil halka karşı uyguladığı şiddeti" ve insanlığa karşı işlenen suç kapsamında ele alınan "uluslararası yardımın ulaştırılmasına izin vermemeyi" dikkate alması için başvuru yapılacağı açıklandı.
Öte yandan, Venezuela ile hala iş birliği içinde olan ülkelere, ülkedeki siyasi krizin çözülmesine yardımcı olmaları için çağrıda bulunulacağı belirtildi.
Guaido'nun kalıcı olarak destekleneceği vurgulanan bildiride, Venezuela yargısına ve silahlı kuvvetlerine Guaido'yu tanımaları için çağrıda bulunuldu.
Venezuela'ya askeri müdahaleden kaçınılması çağrısı yapılan bildiride, "Venezuela'da demokrasiye geçiş, bizzat Venezuelalılar eliyle barışçıl bir yoldan, anayasa ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik ve politik çevrelerce desteklenerek, silah kullanmadan gerçekleştirilmelidir." ifadesi yer aldı.
Bu arada, Meksika, Lima Grubu'nda yer almasına rağmen toplantıya katılmadı.
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