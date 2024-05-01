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        Haberler Yaşam Limni Gölü Tabiat Parkı'nda turizm hareketliliği

        Limni Gölü Tabiat Parkı'nda turizm hareketliliği

        Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki alternatif turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:43
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        Adını aldığı krater gölü, çevresindeki sarıçam, ladin ve köknar ormanlarıyla dikkati çeken Limni Gölü Tabiat Parkı, Gümüşhane kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Zigana Dağı eteklerinde yer alıyor.

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        Kış aylarında uzun süre karla kaplı olan tabiat parkı, doğaseverlere göl çevresinde, ağaçların gölgesinde keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

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        Ziyaretçilerden Yavuz Küçük, Limni'ye üçüncü kez geldiğini, her geldiğinde daha çok sevdiğini söyledi.

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        Tabiatın sakinliği ve güzelliğine dikkati çeken Küçük, "Burası çok güzel. Yeşil, sarı ağaçlarıyla tepenin arasında bir göl. Gayet güzel, ferahlatıcı, insanı dinlendirici bir mekan, severek geliyorum. Daha yaz sezonu açılmadan, kalabalık olmadan gelmek istedik. Herkese tavsiye ediyoruz. Çiçekler de açmak üzere, şu an onun da ayrı güzelliği var" dedi.

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        Göle ilk defa gelen Nuray Küçük ise doğayı çok sevdiğini dile getirerek, "Karadeniz'in her yeri zaten çok güzel. Limni Gölü'nü de merak ediyorduk, güzel havayı bulduk, 'Şöyle dağlardan yukarıya doğru çıkalım, bakalım nasıl bir yermiş?' dedik. Böyle dağların ortasında bu kadar güzel bir yer bulacağımı hiç düşünmemiştim" diye konuştu.

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        Filistinli Yasemin Ejjawi de Türkiye'de insanların kendilerine çok iyi davrandığını belirterek, "Abu Dabi'de yaşıyorum. Türkiye'ye gezmeye geldim. Ben Türkçe diziler izliyorum, o yüzden Türkçe öğrendim. Burası çok güzel, manzara çok güzel, her şey şahane" ifadesini kullandı.

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        #Limni Gölü Tabiat Parkı
        #gümüşhane
        #torul
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