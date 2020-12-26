Linet kimdir? Sorusu İbo Show'a konuk olmasının ardından araştırılıyor. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapmış; Türkiye'deki ilk albümü ise 1995 yılında yayınlanmıştır. İzleyiciler merak ediyor; Linet evli mi, daha önce evlendi mi? Peki, Linet kimdir? Linet kaç yaşında ve nerelidir? İşte hakkında merak edilenler...

LİNET KİMDİR?

Linet 5 Mart 1975 tarihinde İsrail Tel Aviv'de dünyaya gelmiştir. 45 yaşındaki güzel şarkıcının tam adı, Linet Menaşi'dir. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan (Leya Bonana),babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe’dir. Lise eğitimini İsrail'de tamamlayan Linet, ardından İsrail Ordusunda 3 ay askerlik yapmıştır. Linet'in iki kız kardeşi bulunmaktadır. Hiç evlilik yapmayan Linet, 2016 yılında evlenmek üzereyken sevgilisinin evli olduğunu öğrenmiş ve hayatının şokunu yaşamıştı.

Annesinden şarkı söylemeyi öğrenen ve beş yaşındayken ilk sahne deneyimini yaşayan Linet; 10 yaşında ilk albümünü çıkarmıştır. 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılan sanatçının Türkiye’deki ilk albümü ise 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice’nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söyleyen Linet, 17 yaşındayken Orhan Gencebay ile tanışmış ve Gencebay'ın şarkılarından oluşan bir albüm yayınlamıştır. Linet, bu albümle iki Altın Plak kazanmıştır.

2003 yılında İsrail'de “Different Woman” adlı bir stüdyo albümüne imza atan sanatçı, aynı zamanda İsrail'de şekerci dükkânı açarak ticaret işine de atılmış, bu dönemde aşırı kilo alan şarkıcı, müziğe geri dönebilmek için yaklaşık 40 kilo vermiştir.

2006 yılında Türkiye'ye dönme kararı alan Linet çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamış, 2009 yılında da “Paylaşmak İstiyorum” adlı beşinci albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.

ALBÜMLERİ

Birlikte Söyleyelim / İsrail

Para Para / İsrail

Hayatın Çiçeği, Anne / İsrail

Et Libi Koveş İsrail

Linet (1995) Türkiye

Linet'in müzik kutusu (1997) Türkiye

Ölümsüz Aşk (1999) Türkiye

Different Woman (2003) İsrail

Layla (2004) İsrail

Paylaşmak İstiyorum (2009) Türkiye

Kalbimin Sahibi Sen (2011) Türkiye

Yorum Farkı (2012) Türkiye

Yorum Farkı II (2015) Türkiye

Bilir misin? (2018) Türkiye