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        Haberler Dünya Litvanya Cumhurbaşkanı: Elveda Rusya, elveda Lenin | Dış Haberler

        Litvanya Cumhurbaşkanı: Elveda Rusya, elveda Lenin

        Litvanya, Letonya ve Estonya geçtiğimiz günlerde Rus elektrik şebekesinden kalıcı olarak ayrılarak Avrupa Birliği'nin elektrik sağlayıcısına bağlandı. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda, durumu özetleyerek "Elveda Rusya, elveda Lenin." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 00:52 Güncelleme: 11.02.2025 - 01:27
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        Litvanya Cumhurbaşkanı: Elveda Rusya, elveda Lenin
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        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, geçtiğimiz hafta Litvanya, Letonya ve Estonya'nın; Rus elektrik şebekesinden çıkacağını duyurmuştu.

        Kallas, bu hamleyle Baltık ülkelerinin Rusya'nın şantajından ve nüfuzundan kurtulacağını iddia etmişti. Kallas'ın açıklamasından birkaç gün sonra Litvanya, Letonya ve Estonya; Rus elektrik şebekesinden kalıcı olarak ayrılarak Avrupa Birliğinin enerji santraline bağlandı.

        Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda, durumu ironik bir dille özetledi. Nausėda "Elveda Rusya, elveda Lenin." diyerek Baltık ülkelerinin, Sovyetler Birliği ve devamında Rusya'nın etkisinden çıktığını işaret etti.

        Üç ülke de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını ilan etmiş ve 29 Mart 2004 tarihinde NATO'ya katılmıştı.

        Üç ülke ayrıca Avrupa Birliği ülkesi olarak Batı ile entegrasyonunu geliştirdi.

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