Ünlü sanatçı Tarkan'ın eşi 13 Temmuz'da Almanya'da bir hastenede doğum yaparak kız çocuklarını dünyaya getirdi. Kızlarına Liya ismini veren çift mutluluklarını Instagram hesabından paylaştıkları şu sözlerle kutladı: "Kızımız “Liya” dünyaya geldi :)

Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz..." Peki ünlü çiftin kızlarına vermek için tercih ettikleri Liya ne demek? Liya isminin anlamı nedir?

LİYA NE DEMEK? LİYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Tarkan ve eşinin kızlarına Liya ismini vermesinin arından Liya'nın ne demek olduğu merak edilmeye başlandı. Liya ismi “Sabırlı, sabrın en iyisi, sabrın en güzeli, en sabırlı” anlamına gelmektedir. Arapça kökenli olan Liya ismi Kuran-ı Kerim de geçmemektedir.