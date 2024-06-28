Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu

"BİZİ KANGALLARIN YURDU OLAN SİVAS'A GÖTÜRÜN"

Isidora Saveljic, "Kendisi Londra'da küçük bir ünlü gibi. Herkes sürekli bizi videoya çekiyor. Herkes fotoğraf çekiyor. Bir kadın olarak 24 saat güvenlik görevlisine sahip olmak güzel. Onun yanında kendimi güvende hissediyorum. İnsanlar Pasha'ya hayran oluyor ve bana hep 'Pasha nedir', 'Nereli', 'Bu nasıl bir köpek' diye sorular soruyorlar.