Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Isidora Saveljic'in, Sivas'ın önemli marka değerlerinden olan Kangal köpeğine olan merakı tutkuya dönüştü. Isidora 2022 yılında Sivas'tan yavru bir Kangal köpeği sahiplenerek ismini ise 'Pasha' koydu. Isidora ile yaklaşık 2 yıldır gözü gibi baktığı 'Pasha'nın videoları sosyal medyada ilgi görüyor
Londra'da ailesi ile birlikte kalan Isidora Saveljic güçlü ve büyük bir köpek sahiplenmek istedi.
Bunun üzerine araştırma yapan Isidora Saveljic'in dikkatini Sivas'ın önemli marka değerlerinden olan ve dünyaca tanınan Kangal köpeği çekti.
Türkiye'deki arkadaşlarına ulaşan Saveljic, 2022 yılında Sivas'tan yavru bir Kangal köpeği aldı.
Kangal köpeğinin adını ise 'Pasha' koydu. Isidora'nın gözü gibi baktığı 'Pasha' büyüyerek 70 kilo ağırlığa ulaştı.
Neredeyse her gün beraber dışarıya çıkıp, rutin etkinliklerini yapan Isidora ve Pasha'nın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise ilgi görüyor.
Isidora, Londra sokaklarında gezerken Kangal köpeği Pasha'yı yanından bir an olsun ayırmıyor.
"ONA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"
Kangal köpeklerinin güçlü ve büyük olduklarını söyleyen Isidora Saveljic, "Dünyanın en iyi köpeklerinden birine sahip oldukları için Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Pasha, Sivas'ı ve aynı zamanda Türkiye'yi ve Türk halkını temsil ediyor.
Biliyorsunuz köpek sahibi olmak bebek sahibi olmak gibidir, rutininizi tamamen değiştirir. Pasha gördüğünüz gibi çok büyük olduğu için hayatımızı tamamen değiştirdi, o bir bebek. Ben, eskiden uyumayı severdim ama şimdi sabah 08.00'da kalkıp onu evden çıkarmak ve parka gitmek için uyanıyorum.
Pasha çok zekidir, diğer köpeklere saygı duyar ve diğer köpekler de ona saygı duyar. Bu yüzden onu diğer köpeklerle birlikte ve bu ortamda görmek çok güzel. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız ve çok mutluyuz" dedi.
"BİZİ KANGALLARIN YURDU OLAN SİVAS'A GÖTÜRÜN"
Isidora Saveljic, "Kendisi Londra'da küçük bir ünlü gibi. Herkes sürekli bizi videoya çekiyor. Herkes fotoğraf çekiyor. Bir kadın olarak 24 saat güvenlik görevlisine sahip olmak güzel. Onun yanında kendimi güvende hissediyorum. İnsanlar Pasha'ya hayran oluyor ve bana hep 'Pasha nedir', 'Nereli', 'Bu nasıl bir köpek' diye sorular soruyorlar.
Londra'da çok popüler. Birinin tuhaf davrandığını görünce gerçek Kangal ortaya çıkıyor, içindeki Sivas çıkıyor. Biz gerçekten burada, Londra'da Türk halkını, Türk kültürünü temsil ediyoruz.
Gerçekten bir gün Pasha ile Türkiye'ye gitmeyi çok isterim. Biliyorum insanlar İstanbul'a, Bodrum'a, Kapadokya'ya gitmek istiyor. Ama bizi Kangalların yurdu olan Sivas'a götürün" diye konuştu.