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        Haberler Dünya Amerika Los Angeles'ta polis yerleşkesinde patlama: 3 ölü | Dış Haberler

        Los Angeles'ta polis yerleşkesinde patlama: 3 ölü

        ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles şehrindeki bir polis eğitim yerleşkesinde meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 01:42 Güncelleme: 19.07.2025 - 01:45
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        Los Angeles'ta polis yerleşkesinde patlama: 3 ölü
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        ABD'nin Los Angeles kentindeki polis yerleşkesinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklar, patlamanın sabah saatlerinde Los Angeles Şerif Departmanının özel güvenlik birimleri ve bomba imha ekibinin bulunduğu yerleşkede meydana geldiğini ifade etti.

        AA'nın aktardığı habere göre, eğitim yeri olarak da kullanılan Monterey Park'ta bulunan tesisteki patlamaya Los Angeles İtfaiyesi müdahale ederken, yetkililer ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü kaydetti.

        Yaralanan olup olmadığı veya patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Fox News'e konuşan kaynaklar, olayın "kaza" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

        Federal Soruşturma Bürosu da dahil olmak üzere güvenlik güçleri tarafından patlamanın incelendiği bildirildi.

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        #ABD
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