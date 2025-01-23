Los Angeles'ta yeni yangın çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yangınlarla mücadelenin sürdüğü Kaliforniya eyaletini ziyaret etmesi beklenirken Los Angeles kentinde yeni bir yangının çıktığı belirtildi.

ABD basınına göre yangın dakikada 23 futbol sahası büyüklüğünde alana yayılıyor.

Trump'ın cuma günü ziyaret edeceğini duyurduğu Los Angeles'ta yetkililer, Castaic Gölü çevresinde yeni bir yangının çıktığını ve kısmi tahliyelerin başladığını açıkladı.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanından, bu sabah başlayan yangının büyüklüğünün 500 dönümlük bir alanı kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

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Yangın nedeniyle bölgedeki bir ilkokulun ve hapishanenin tahliye edilmesine karar verildiğini belirten yerel yetkililer, bölgedeki bazı otoyolların da geçici olarak trafiğe kapatıldığını söyledi.

Ulusal Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamada, hafta sonu bölgede yağmur beklendiği ancak bunun devam eden yangınları söndürmeye yetmeyeceği, düşük de olsa heyelan riskinin de bulunduğu belirtildi.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı'na göre, Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin bugün itibariyle yüzde 68'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 91'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

Başkan Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a döndükten sonra yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta, tarihi orman yangınlarının etkilediği Güney Kaliforniya'yı kapsayacağını belirtmişti.