Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles'ın birçok ünlü ismi ev sahipliği yapmasıyla bilinen Pacific Palisades'de başlayan yangınlar sürüyor.

Yetkililer, şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu başlayan orman yangınlarının yayıldığını ve altı bölgede ayrı yangın çıktığını bildirdi.

Orman yangınlarında 5 kişi hayatını kaybederken, aralarında milyonlarca dolarlık evlerin de bulunduğu iki bin yapı küle döndü. Tahminlere göre yangının maliyetinin 50 milyar doları aşması bekleniyor. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Riskli bölgelerden Jamie Lee Curtis, Mandy Moore ve Maria Shriver gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu en az 130 bin kişi tahliye edildi. Dün akşam saatlerinde ünlü Hollywood Bulvarı'na yalnız birkaç yüz metre uzaklıktaki Hollywood Hills’te de yangın çıkmasıyla bölgedeki yangın sayısı 6'ya yükseldi.

Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor! Haberi Görüntüle

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Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony Marrone yaptığı açıklamada, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama Los Angeles County’de bu yangınlarla başa çıkabilecek yeterli itfaiye personelimiz yok" dedi.