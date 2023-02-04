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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lübnan'ın milyonlarca yıllık sarkıtlara ve yer altı nehrine sahip mağarası!

Amerikalı bir misyonerin tesadüfen keşfettiği Lübnan'daki milyonlarca yıllık mağara, farklı şekil ve ebatlara sahip binlerce sarkıtın yanı sıra kayıkla dolaşabileceğiniz bir nehre ev sahipliği yapıyor

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AA
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    Lübnan'da masal diyarını andıran Jeitta Grotto Mağarası, başkent Beyrut'un 18 kilometre kuzeyindeki Nehir el Kelb Vadisi'nde (Köpek Nehri) bulunuyor. Mağaranın 'aşağı' ve 'yukarı' şeklinde iki kısmı var.
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    AA'nın haberine göre yukarı mağarada ziyaretçileri kireç taşından oluşan binlerce sarkıt, dikit ve sütun karşılıyor. Mağaranın aşağı kısmında ise karşınıza büyüleyici bir yer altı nehri çıkıyor.
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    Mağaranın direktörü Nebil Haddad'ın aktardığı bilgiye göre, bilim insanları buranın oluşumunun 6 milyon yıldan fazla sürdüğünü tahmin ediyor.
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    TESADÜFEN KEŞFEDİLEN DOĞA HARİKASI

    Lübnan'daki bu doğa harikası 1836'da Amerikalı misyoner William Thomson tarafından tesadüfen keşfedildi. Thomson vadide avlanırken silahından çıkan kurşun mağaraya giriyor ve yaptığı yankıyla dağın içinde bir boşluk olduğu anlaşılıyor.
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    Ardından 1873'te, bugünkü adı Beyrut Amerikan Üniversitesi olan Protestan Koleji, Beyrut Su Şirketi ile Fransız, İngiliz ve Amerikalı kaşiflerin ortak çalışması sonucu dağın içinde girişleri kapalı halde bulunan mağaranın tamamı ortaya çıkarıldı.
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    Mağaranın aşağı ve yukarı kısımları farklı tarihlerde yapılan bazı değişikliklerle bugünkü haline getirilerek ziyarete açıldı.
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    İnsanların bölgeyi rahatça ziyaret edebilmesi için yukarı mağaranın girişine 1962'de uzun bir tünel inşa edildi. 
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    Böylece giriş ve çıkış imkanı sağlandı. 1968'de de sarkıtlara zarar gelmesini önlemek ve kolay yürünmesini sağlamak için mağaranın içine bir asma yol kuruldu.
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    Yukarı mağara 2 bin 200 metre uzunluğunda ve 700 metrelik bir yürüyüş yoluna sahip.
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    Lübnan'da 1958'te ziyaretçilere kapılarını açan aşağı mağara ise 7 bin 800 metre uzunluğa sahip. Ziyaretçiler, içinde bir nehir bulunan bu kısmın sadece 400 metrelik bölümünü kayıkla ve renkli aydınlatmalar eşliğinde gezebiliyor.
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    Mağaraların içi yazın oldukça serinken, kışın ise sıcak bir havaya sahip.

     
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    İÇ SAVAŞTA MÜHİMMAT DEPOSU OLARAK KULLANILDI

    Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı bölgede yer alan mağara 1975-1990 yıllarındaki Lübnan iç savaşı zamanında Hristiyan milisler tarafından askeri üs olarak kullanıldı.
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    Açık kaynaklara göre milisler, ellerindeki mühimmatı güvenli bir şekilde saklamak için mağaradan istifade etti.
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    İç savaşın sona ermesinden 5 yıl sonra, 1995'te mağaraların kapıları yeniden turistlere açıldı.
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    TURİSTLER TARAFINDAN İLGİ GÖRÜYOR

    Jeitta Grotto, Lübnan'a ziyaret için gelen turistlerin en önemli uğrak mekanları arasında yer alıyor. Özelikle yaz mevsiminde mağarayı görmek için binlerce turist bölgeye akın ediyor.
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    Onlardan biri de İsveç'ten Lübnan'a gelen Halid Musalli. Mağarayı ziyareti esnada Musalli, böylesine güzel bir doğal harikasını daha önce hiç görmediğini söyledi. Musalli'ye göre dünyada insanı bu kadar etkileyebilecek pek az yer var.
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

    Avustralya'dan gelen Yusra Emin de buranın 'mucizevi bir yer' olduğu görüşünde. Uzun bir tüneli geçtikten sonra ulaşılan mağaraya girer girmez çok etkilendiğini belirten Emin hayatında daha önce böyle bir yer görmediğini dile getirdi.

     
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti
  • Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

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