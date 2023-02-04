Amerikalı misyoner silahından çıkan kurşun sayesinde keşfetti

Onlardan biri de İsveç'ten Lübnan'a gelen Halid Musalli. Mağarayı ziyareti esnada Musalli, böylesine güzel bir doğal harikasını daha önce hiç görmediğini söyledi. Musalli'ye göre dünyada insanı bu kadar etkileyebilecek pek az yer var.