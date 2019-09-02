Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Lübnan liderinden Osmanlı'ya 'devlet terörü' suçlaması

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un Lübnan’ın kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada Osmanlı'yı devlet terörü uygulamış olmakla itham etmesinden dolayı kınadığını bildirdi

Michel Aoun

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Osmanlı'yı devlet terörü uygulamakla itham etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Osmanlı boyunduruğundan kurtulmaya yönelik bütün girişimlerde şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesi yaşandı. Osmanlıların Lübnanlılara, özellikle de Birinci Dünya Savaşı sırasında uyguladıkları devlet terörü, kıtlık, işe alım ve zorla çalıştırma dahil olmak üzere yüz binlerce kurbanla sonuçlandı. 1. Dünya Savaşı'nın bitimi, Osmanlıların hezimeti ve Fransız nüfuzuyla birlikte tarihimizde yeni bir döneme geçildi. 1920'de büyük Lübnan'a ulaştık ve bağımsızlığımızı kazandık"

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un Lübnan'ın kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada Osmanlı'yı devlet terörü uygulamış olmakla itham etmesinden dolayı kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un Lübnan'ın kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Osmanlı dönemine ilişkin temelsiz ve ön yargılı atıfları ve Osmanlı İmparatorluğu'nu Lübnan'da devlet terörü uygulamış olmakla itham etmesini en şiddetli biçimde kınıyor ve külliyen reddediyoruz. Dışişleri Bakanımızın Lübnan ziyaretinden bir hafta sonra Cumhurbaşkanı Aoun tarafından yapılan bu açıklama iki ülke arasındaki dostane ilişkilerle bağdaşmayan, son derece talihsiz ve sorumsuz bir nitelik taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasına sahip olmaktan gurur duymaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde 'devlet terörü' yoktur. İddia edildiğinin aksine, Osmanlı dönemi Ortadoğu'da uzun bir istikrar dönemi olmuştur. Bu dönem farklı din ve dilden toplumların barış içinde bir arada yaşadığı ve hoşgörünün hakim olduğu bir dönemdir. Birinci Dünya Savaşını takiben Sykes-Picot temelinde nüfuz alanlarına bölünen bölge bir daha barış yüzü görmemiştir. Bugün de istikrarsızlık kaynağı olan sorunların tohumları o dönemde atılmıştır. Cumhurbaşkanı Aoun'un hezeyanla tarihi çarpıtarak bugünkü her türlü musibetin kaynağı olan sömürgecilik döneminde olup bitenleri yok sayması ve bunların sorumluluğunu Osmanlı idaresine yüklemeye kalkışması müstemleke hayranlığının trajik bir tezahürüdür. Bu şuursuz yaklaşımın objektif tarih anlayışında ve bölge halklarının vicdanında hiçbir karşılığı yoktur ve olmayacaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran: Üçüncü adım daha güçlü olacak
DÜNYAİran: Üçüncü adım daha güçlü olacak
Merkel'e çifte darbe, AfD'den oy patlaması!
DÜNYAMerkel'e çifte darbe, AfD'den oy patlaması!
Hong Kong'da protestocular havalimanı yakınındaki yolları kapattı
DÜNYAHong Kong'da protestocular havalimanı yakınındaki ...
Son dakika... Lübnan-İsrail gerilimi tırmanıyor! Lübnan İsrail'e tanksavar atışı
DÜNYALübnan-İsrail gerilimi tırmanıyor
Son dakika! ABD'deki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi - HABERLER
DÜNYATeksas katliamında ölü sayısı artıyor!
Dorian kasırgası Bahamalar'ı vurdu
DÜNYADorian kasırgası Bahamalar'ı vurdu
ABD'yi Dorian Kasırgası'nın vurması bekleniyor! Alarm seviyesi yükseltildi
DÜNYAAlarm seviyesi yükseltildi! Vurması bekleniyor
Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı Anma Törenleri'ne katıldı
DÜNYAFuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı Anma Törenleri'ne ...
Papa Francis, Vatikan'da asansörde mahsur kaldı
DÜNYAPapa Francis, Vatikan'da asansörde mahsur kaldı
Son dakika... Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü ve 100 yaralı! - Haberler
DÜNYASuud katliamı! Yemen'de 50 ölü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X