Lübnan emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 850'si Şeba, 150'si Bekaa bölgesinden olmak üzere bin kişilik grup iki ülke makamları arasındaki koordinasyonla doğu sınırından Suriye'ye geçti.

Mültecilerin Suriye'nin Zabadani bölgesine gideceği aktarıldı.

Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, Şeba'da mültecilerin dönüşü için kayıt yaptırdıkları merkezlerden birini ziyareti sırasında, gelecek dönemlerde yüz binlerce mültecinin ülkesine döneceğini, dönüş için çok sayıda mültecinin isminin Suriye makamlarına gönderildiğini ve onay beklendiğini ifade etti.

Söz konusu grubun Suriye ve Lübnan makamları arasındaki koordinasyonla "gönüllü dönüş" kapsamında ülkelerine geri giden beşinci grup olduğu kaydedildi.

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler bir süredir kafileler halinde ülkelerine dönüyor. Son olarak 23 Temmuz'da Lübnan'ın doğusundaki Arsal bölgesinden yaklaşık 850 mülteci Suriye'ye dönmüştü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

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