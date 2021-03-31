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Lukaşenko'dan Belarus’a yaptırım uygulayan şahıs ve firmalara misilleme

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesine yaptırım uygulayan yabancı şahıs ve firmalara yönelik yaptırım kararlarını içeren kararı imzaladı

Lukaşenko'dan Belarus’a yaptırım uygulayan şahıs ve firmalara misilleme
Lukaşenko'dan Belarus yaptırımlarına misilleme kararı
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AA

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko’nun ulusal çıkarların korunması ve güvenliğin sağlanması amacıyla imzaladığı kararla, Belarus’taki şahıslara ve firmalara yaptırım kararları alan yabancı şahıs ve firmaların, Belarus’a ithalat yapması ve hizmet getirmesi yasaklandı.

AA'nın aktardığı habere göre; kararda, yaptırıma tabi tutulacak yabancı şahıs ve firmaların isimlerinin yer aldığı bir liste yer almadı.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle Lukaşenko'nun meşruiyetinin bulunmadığını savunan ve seçimin sonucunu tanımayan Avrupa Birliği (AB),sonucu protesto eden göstericilere şiddet ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle Lukaşenko’nun da aralarında bulunduğu bazı Belaruslu üst düzey yetkililere ve firmalara karşı yaptırım kararları almıştı.

AB'nin yaptırımları; seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve AB vatandaşları ile şirketlerinin bu kişilere ve firmalara mali ilişkisinin yasaklanmasını içeriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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