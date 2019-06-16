Lütfi Kırdar Kongre Merkezi nerede? Lütfi Kırdar Kongre Merkezi nasıl gidilir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım tarihi ortay yayını Lütfi Kırdar'da gerçekleşiyor.

LÜTFİ KIRDAR KONGRE MERKEZİ NEREDE?

Harbiye Mahallesi, Gümüş Cad. No:4, 34367 Harbiye / Şişli/Şişli/İstanbul

LÜTFİ KIRDAR KONGRE MERKEZİ HAKKINDA

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı İstanbul'un Şişli ilçesinde çok amaçlı bir gösteri merkezi. "Rumeli Fuar ve Sergi Merkezi" adlı ek binasıyla birlikte önemli gösteri, fuar, konser, sergi ile sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapar. Eskiden Fenerbahçe gibi basketbol takımlarının maçları bu binanın spor salonunda oynanırdı.

Ana bina olarak Lütfi Kırdar Merkezi 2.000 kişilik Anadolu Auditoryumu, Marmara Salonu, iki Topkapı salonu, üç Dolmabahçe salonu, Galata Salonu, Haliç Salonu, üç Sultan toplantı odası, üç Barbaros toplantı odası, dört Levent toplantı odası ve VIP odalarından oluşmaktadır.

Rumeli Merkezi kutlamalar ve fuarlar için 7.000 metrekarelik bir alan sunmaktadır. Hisar toplantı salonu, küçük çaplı toplantı odaları ve Rumeli Terası binanın bir parçasıdır. Geleneği olan Boğaziçi Borsa Restoranı haftada 7 gün açık olup 250 konuk alabilmektedir.