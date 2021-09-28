Macron'dan Yunanistan'a 'Osmanlı ile mücadele' güzellemesi 0:00 / 0:00

AA

Macron, Paris'te bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Louvre Müzesindeki "Paris-Atina: Modern Yunanistan'ın doğuşu" adlı sergiyi ziyaret etti.

"YUNANİSTAN BİZİ BİZ YAPAN MEDENİYEYİN BEŞİĞİDİR"

AA'nın haberine göre; burada konuşma yapan Macron, Yunanistan'ın "devlet-ulus" olmadan önce bir medeniyet olduğunu, bu nedenle Fransa'nın bu ülkeyi desteklediğini belirterek, "Yunanistan bizi biz yapan medeniyetin beşiğidir." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer alan ülke haline geldiğini öne süren Macron, bunun Avrupa'nın tarihinde ilk olduğunu ve Avrupa için çok şey ifade ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Fransız basınındaki haberlerde, Miçotakis'in Paris'e ziyaretinde Fransa ile Yunanistan'ın arasında savunma alanında birkaç milyon avroluk yeni bir anlaşma sağlanabileceği belirtildi.