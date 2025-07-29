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        Haberler Dünya Macron hükümeti "İsrail'in işlediği suçlara ortaklık etmekle" UCM'ye şikayet edildi | Dış Haberler

        Macron hükümeti "İsrail'in işlediği suçlara ortaklık etmekle" UCM'ye şikayet edildi

        Fransa'da avukatlar, hükümet ve 19 milletvekili hakkında "İsrail'in Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da işlediği soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarına ortaklık ettikleri" suçlamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:04
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        Macron hükümeti UCM'ye şikayet edildi
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        Barış için Yahudi Fransız Birliğinin (UJFP) internet sitesinde yer alan habere göre, yüzden fazla Fransız avukatın üyesi olduğu Orta Doğu’da Adalet için Avukatlar Derneği (AJPO), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan François Bayrou, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve 19 milletvekilini İsrail’in Gazze’de ve işgal altındaki topraklarda işlediği suçlara ortaklık etmekle suçladı.

        AJPO, "İsrail devletinin işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarını işlemesini kolaylaştırdığına ve kolaylaştırmaya devam ettiğine inanmak için makul gerekçeler olduğunu" belirterek, hükümet yetkilileri hakkında soruşturma açılması için UCM'ye başvurdu.

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        UCM’ye yapılan 56 sayfalık başvuruda Fransız hükümetinin UCM’nin yetkisi altında bulunan Roma Statüsünün 25. Maddesinin 3. fıkrası gereğince "İsrail’in işlediği suçlara ortaklık ettiği" vurgulandı.

        Başvuruda, hükümetin İsrail’in Filistin topraklarında işlediği suçlara "manevi ve diplomatik" desteğin yanı sıra Fransız-İsrail çifte vatandaşı askerleri cezalandırmaması ve İsrail’e silah desteği sağlamasıyla bu suçlara "maddi destek" verdiği belirtildi.

        AJPO'nun başvurusunda, hükümetin İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki sömürgeleştirme faaliyetlerine de engel olmayarak "ekonomik destek" sağladığı da kaydedildi.

        Mahkemeye sunulan gerekçelerde "İsrail’in işlediği suçlardan haberdar olan" Fransa’nın "bu suçların işlenmesini kolaylaştırmaması, aksine engellemesi yükümlülüğü olduğu" hatırlatılırken, hükümetin eylemsizliğinin "suçların bu kadar uzun ve ağır şekilde işlenmesine" yol açtığı ifade edildi.

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