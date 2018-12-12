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Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.
"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.
Macron, "sarı yelekliler"in protestoları konusunda dün akşam yaptığı açıklamada, şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 euro zam yapılacağını açıklamış, yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirterek, 2 bin euronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.
"ZENGİNLERİN CUMHURBAŞKANI DEĞİLİM"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Sarı Yelekliler'in dört haftadır devam eden protestolarında 'halkın sıkıntılarını anladığı' ve 'zenginlerin cumhurbaşkanı olmadığı' mesajını verdiği ulusa sesleniş konuşmasını Elysee Sarayı'nın 'altın odasından' yaptığı ortaya çıktı.
Macron'un Pazartesi günü yayımlanan 13 dakikalık konuşması, altın süslemeleriyle bilinen "salon doré"da kaydedildi.
Macron, Charles de Gaulle'den beri tüm Fransız cumhurbaşkanlarının kullandığı, 365 odalı sarayın en değerli parçalarından biri olarak kabul edilen antika masada oturdu.
Altın kaplamalı kapıların önündeki masada, altın bir lamba ve Fransa'nın sembolü altın horoz vardı. Ancak 23 milyon kişinin izlediği yayında odanın ihtişamı ekrana yansımadı, fonda Fransa ve AB bayraklarıyla, pencere göründü.
Beyaz Saray'dan iki kat büyük olan ve yıllık maliyeti 104 milyon Euro'yu bulan Elysee Sarayı, Sarı Yelekliler'in eylemlerinin odak noktasına yer aldı.
Macron'un Saray'ın ana salonunun halılarını 300 bin Euro'ya değiştirme kararı tepkilere neden olmuştu.
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