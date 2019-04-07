Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’ta düzenlenen mitingde muhalefete "diyalog" çağrısını yinelerken kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ise taraftarlarına yine "sokak" çağrısı yaptı. Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela’da, hükümet yanlıları ve karşıtları yine ülke çapında düzenlenen yürüyüşlerle sokakları doldurdu. Caracas’ta gerçekleştirilen 2 ayrı mitinge, muhalefet ve hükümet yanlısı binlerce Venezuelalı katıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta miting gerçekleştirdi.

HÜKÜMET TARAFTARLARI TOPLANDI

AA'da yer alan habere göre, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) yanı sıra sendika ve STK’lerin desteği ile kentin birkaç noktasından harekete geçen Maduro destekçileri, devlet başkanlığı sarayı Miraflores’in önündeki Urdaneta Bulvarı’ndaki miting alanına kadar yürüdü. Mitinge katılan Devlet Başkanı Maduro, burada yaptığı konuşmada, “Venezuela’nın iyiliği, geleceği için bir müzakere, diyalog ve anlaşma arayışı konusundaki gönüllülüğümü ve desteğini tekrarlıyorum” dedi.

"DİYALOG ÇAĞRIMIZA ARA BULUCU OLUN"

Uruguay’ın başkenti Montevideo’da Avrupa Birliği’nin de (AB) katılımı ile bir süre önce gerçekleştirilen toplantıya işaret eden Maduro, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’e, "Bu diyalog arayışında kolaylaştırıcı ve ara bulucu olmaları" için çağrı yaptı.

Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido taraftarları yürüyüş düzenledi.

"DÜNYA, TRUMP'A SESİNİ YÜKSELTMELİ"

Maduro, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesinin Venezuela’ya karşı saldırgan tutumuna son vermesi için dünyadaki diğer devletlerden “ses çıkarmalarını” istedi. "Venezuela halkı bu kadar nefreti ve saldırganlığı haketmiyor" diyen Maduro, ne kadar yaptırım uygulanırsa uygulansın galip geleceklerini vurguladı.